SEKAI NO OWARI　ガルル　ぬいぐるみストラップ

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商品詳細
SEKAINOOWARIDOMETOUR2022DuGaraDiDuで販売されたグッズガルルのぬいぐるみストラップです。★即購入可能です。新品未使用、未開封です。自宅での保管のため、ご理解のある方よろしくお願いいたします。人気グループ...SEKAINOOWARI(セカオワ)セカオワぬいぐるみストラップDuGaraDiDu
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