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三代目JSB ペンライト
商品番号 H35238122655
商品名

三代目JSB ペンライト
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"〜LandofPromise〜JSB3Official\"MATE\"LightStickグッズ付きが何公演も当選したため。一度も使用してなく未使用です。○自宅保管です。○初期不良等気になる方はお控えください。ご理解のある方よろしくお願いします。
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