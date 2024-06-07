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YAMAHA b♭クラリネット ycl35 全タンポ交換全体調整済み
商品番号 V27457935722
商品名

YAMAHA b♭クラリネット ycl35 全タンポ交換全体調整済み
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットレベル···初心者グラナディア製の木製のクラリネットととなります！全タンポ交換全体調整済みですのですぐに演奏することができます^-^木製の菅体ですので柔らかくとても響く楽器です！もしよろしければよろしくお願い申し上げます^_^中古品ですのでノークレームノーリターンで宜しくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/procurement528833.html
http://narcologia.ru/goods/enquire757289.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic687212.html

YAMAHA b♭クラリネット ycl35 全タンポ交換全体調整済み
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