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- YAMAHA b♭クラリネット ycl35 全タンポ交換全体調整済み
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商品詳細
種類···クラリネットレベル···初心者グラナディア製の木製のクラリネットととなります！全タンポ交換全体調整済みですのですぐに演奏することができます^-^木製の菅体ですので柔らかくとても響く楽器です！もしよろしければよろしくお願い申し上げます^_^中古品ですのでノークレームノーリターンで宜しくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/procurement528833.html
http://narcologia.ru/goods/enquire757289.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic687212.html
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