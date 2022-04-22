ジェットスタージャパン　A321neo 1/400

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商品詳細
航空会社:ジェットスタージャパン機種:A321neoレジ番:JA26LRスケール:1/400メーカー:JCWINGS本体はキレイと思いますが、箱には傷みがあります。細かな傷や初期エラーについてはご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/freshman477856.html
http://narcologia.ru/goods/tenet41763.html
http://narcologia.ru/goods/capitation354708.html
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