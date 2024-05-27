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〈品〉運命　スケールフィギュア
商品番号 J81989868783
商品名

〈品〉運命　スケールフィギュア
ブランド名 フリュー
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

F:NEXtaktop.Destiny運命1/7完成品フィギュア開封済み、中古品です。箱から出して、1週間程飾っていました。外箱には、目立った傷や汚れはありません。フィギュア本体ですが、2点傷と汚れがあります。•写真7枚目マントに金色の点が2箇所付いています。•写真8枚目台座が黒のテカリのあるタイプのため、擦り傷が少し目立ちます。以上の点が気にならないという方がおられましたら、是非ともご購入を宜しくお願い致します。
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