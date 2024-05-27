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- AKAI EWI4000S シンセサイザー（新品未使用のマウスピース付）
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商品詳細
AKAIProfessionalのEWI4000sです。（新品未使用のマウスピース付き）断捨離のため出品します。機械的な不具合はございませんが、中古品であるため小傷などはあります。写真で状態をご確認ください。写真に売っているもののみのお渡しです。外箱はありませんが、収納ケース付きです。また新品未使用のマウスピースをお付けします。オーディオインターフェース（UCA222）とオーディオケーブルもお付けします。パソコンなどに繋いで練習曲とewiの音を同時にヘッドホンへ流して練習ができます。よろしくご検討下さい。
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