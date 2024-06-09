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二胡用セミハードケース
商品番号 P47977071189
商品名

二胡用セミハードケース
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二胡用セミハードケース※未使用品ですが、長期保管品のため、多少の汚れ・ベルトに多少錆びている個所があります。ケースサイズ(外寸）：約88ｃｍ×20ｃｍ×12ｃｍ重さ：約1.2kｇ
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