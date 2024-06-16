【今だけ値下げ】高級美品日本画　大型商品　「コスモス」

【商品説明】サイズ105.5×87cmの白色製高級額縁に入った日本画です。表面はガラスではなく透明アクリル板です。絵の部分のサイズは約90×72cmサイズはF30号です。和紙張りの画板にコスモスの絵が描かれています。銀の色を使っており非常に鮮やかで綺麗です。そのまま飾っていただけます。ご検討下さい。大きいものなので企業やホテルのロビーなどにも飾れる商品です。その他、絵画も売り出しておりますので併せて検討をお願いします。配送は佐川急便の着払いのみの対応となります。配送サイズ220cm



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