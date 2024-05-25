マルク・シャガール、AU CIRQUE、海外版超希少レゾネ、新品額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。マルク・シャガールAUCIRQUE超希少・海外版オークションレゾネ海外のオークションの参加者に発行する、非売品の作品カタログ（レゾネ）の一部をほぐし、新品の木製額にてマットを合わせ、額装いたしました。カタログ自体がオークションで100万円以上等、高額取引されている希少品です。多くは個人所有の作品が掲載されておりますので、有名画家による珍しい作品を見ることができます。SLTN絵画サイズ、約21.5㎝×約15.5㎝。版上刷サイン入り（サインは入っていないものもございます。画像にてご確認ください。）。新品木製額、黒色、マット、アクリルガラス付き、額のサイズは33ｃｍ×27ｃｍです。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。