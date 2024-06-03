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Cocco 手作り螺鈿＆星のピアス+恋のお守り
商品番号 M64312053098
商品名

Cocco 手作り螺鈿＆星のピアス+恋のお守り
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Coccoのきらきらライブツアーの数量限定のピアスです。【螺鈿とは、夜光貝などの真珠色に光る部分を磨いて様々な模様に切り取り、漆器や木地の表面にはめ込んで装飾する伝統工芸です。アルバム＆ツアーのタイトル’きらきら’をモチーフに、職人さんの手で1つ1つ気が遠くなるような作業を経て作られた螺鈿×シルバー925製のピアス。Coccoが細部までこだわり抜いて作ったアクセサリーです。】金属アレルギーのため未使用ですが、保管状態が悪く付属の台紙は傷んでいます。袋は破けてしまっていたので、別の袋に入れてお送り致します。【サイズ詳細】ピアス：チェーン2cm螺鈿パーツ(ネックレス・ピアス)直径1.5cm素材：螺鈿、シルバー925アシンメトリーデザイン。♡Coccoの気合いが入った恋のお守りもオマケでつけます。(外袋は痛んでます。)素人による検品・自宅保管ですので、見落としがあるかもしれません。神経質な方や完璧な状態をお求めの方のご購入はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/interconnect420270.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral641032.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle333066.html
完成品 Cocco 手作り螺鈿＆星のピアス+恋のお守り ミュージシャン ...
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Cocco きらきらツアー 螺鈿ピアス | bulliondrilling.com.au
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