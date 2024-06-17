後藤拓磨 直筆サイン入りフライヤー セット

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商品詳細
即購入◎サイン入りフライヤーはタワレコで当選したものになります抽選で、東京大阪合わせても最大で20人にしか当たらないものなので貴重だと思います☆画像には写っていない後藤拓磨関連のグッズも入れさせて頂きます硬質ケース＋水濡れ防止で発送します！16BOOSTERZTHERAMPAGEランペタワレコフライヤー特典レアサインフォトカトレカRIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昴秀後藤拓磨
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