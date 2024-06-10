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アルセウス　vstar ポケモン　カード
商品番号 U93947194051
商品名

アルセウス　vstar ポケモン　カード
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルセウスVSTARUR自引き品になります。撮影後、即スリーブに入れておりますが少し時間がたった為ソリが多少あります。わずかです。美品になると思いますが、状態は写真で判断をお願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願いします。検索用Vスターユニバースs12aレギュレーションF262/172種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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