アルセウス　vstar ポケモン　カード

アルセウスVSTARUR自引き品になります。撮影後、即スリーブに入れておりますが少し時間がたった為ソリが多少あります。わずかです。美品になると思いますが、状態は写真で判断をお願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願いします。検索用Vスターユニバースs12aレギュレーションF262/172種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル







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