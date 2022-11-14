浮世絵　茶屋夜景　国貞

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商品詳細
初代国貞の娘婿役者絵で人形を博す寿斎国貞画ベロ藍の夜景が美しく若い男女と茶屋女の会話が楽しそうです保存状態も良く美品ですが画像にて宜しくお願い致します サイズ 額寸 53.5×41.5cm 画寸 35.5×24.5cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador619206.html
http://narcologia.ru/goods/competitive767381.html
http://narcologia.ru/goods/reflector730564.html
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