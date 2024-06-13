古常滑／銭号／大型盆栽鉢／楕円

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#大型盆栽鉢 #古常滑焼 #銭号磨製 #時代物・重量 約9kg・よこ 約49cm・縦約41cm・高さ 約20cm由緒有る五葉の松が植えられていました。製造年代は分かりません。とても古い物だと聞いています。スポンジで丁寧に水洗いしましたが、土のシミはございます。とても大きく、これぞと言う箱はございませんのでプチプチの二重包みで発送致します。