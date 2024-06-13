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版画 動物シリーズ ポートランド輸入
商品番号 X38165574786
商品名

版画 動物シリーズ ポートランド輸入
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ、ポートランドのギャラリーで購入し、持ち帰ってきた3連の版画です。家が変わって飾る機会がなくなったため出品しました。サイズ:3枚とも縦29.5＊横24.5＊厚み2.0(素人採寸のため誤差はご了承ください)額縁入り、パネル保護あり、裏は掛けるための金具と、立てかけるためのスタンドがついています。うさぎ、ひつじ、たぬきが絶妙なタッチで描かれていて、並べて飾るのに適しています。額縁の角が、白んでいるものがあります。写真6.7.8.9枚目全体を見た時は気にならない程度です。神経質な人の購入はお控えください。シンプルな家、おしゃれなカフェなどの装飾として。絵画の種類···版画形式···額縁入り主題···動物主な画材···インク
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