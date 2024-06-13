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【JOYDRUM３】ドラムスティックと椅子を買うだけで組み立てたらすぐに使う事ができます(≧∇≦)動作確認済みヘッドホン有り、無しでの音の確認済み下に敷く防音マットレス付けます♪アパートの3階で使用してましたが全然大丈夫でした！構造にもよると思いますが…中古品なので使用に伴う小傷やスレがありますが使用するのに問題はありません。目立つ大きな傷はないと思いますが気になる方はご購入ご遠慮くださいm(__)m《キット構成》ハイハット、ハイハットペダル、スネア、タム×3、バスドラムペダル、シンバル×2《ドラムキット(音色)数》11ジャンル(32バリエーション)《付属品》取扱説明書、ACアダプタ、防音マットレス※ドラムスティック、椅子、ヘッドホンは付いてません。島村楽器様サイト参考