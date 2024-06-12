米津玄師　HYPEタオル　ライブタオル　ORANGE×WHITE

ご閲覧いただきありがとうございます。米津玄師2020TOUR/HYPEのツアーグッズです。発送は水濡れ防止のビニールに入れてメルカリ便にて発送予定になります。※発送予定日は即日～翌日です。保管中にタオルのループにほつれが生じてしまっております。写真の確認をよろしくお願い致します。ご理解いただける方へ他にも米津玄師のグッズを出品しております。まとめて購入していただけましたら少しお値下げさせていただきますので、ご希望の方はコメントにてご連絡ください。



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