ミライドンex SAR

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商品詳細
ミライドンexSAR1枚です。パックより直ぐにスリーブへ保管しました。とても綺麗な状態です。※トラブル防止の為、プレイ用として購入をお願い致し※美品を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい
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