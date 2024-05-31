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yajack『セラメタ崇拝』オブジェ　電球　廃材　リサイクル　エコ
商品番号 Q42509188294
商品名

yajack『セラメタ崇拝』オブジェ　電球　廃材　リサイクル　エコ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yajack『セラメタ崇拝』オブジェ2010年頃/電球、木材、塩ビシート￼W190×H305×D48セラメタ電球の工業的な美しさを愛でることができます。蛙はおまけです。らくらくメルカリ便(匿名配送)になります。喫煙者・ペットいません。↓他の作品はこちら#thefirstgaro#yajack
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