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ポケモンカード　クレイバースト　未開封1BOX　ペリペリ付き
商品番号 X86430279213
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　未開封1BOX　ペリペリ付き
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバーストの1BOX未開封ですペリペリは付いていますがシュリンクは購入店舗にて剥がされました私自信が店舗にて直接購入したものなため、他者にて中身のすり替えをされていない保証はあります即購入可能ですよろしくお願いいたします種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
http://narcologia.ru/goods/waveform560617.html
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