オーディオテクニカ　コンデンサーマイク

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商品詳細
audiotechnicaのATM35コンデンサーマイクピックアップマイク2018年頃購入し、本番で2.3度使用しました。素人の自宅保管、中古品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。※※写真にある電池2個と箱は付属しません。※※緩衝材に包み宅急便コンパクトまたはゆうパケットプラスにて送らせていただきますので、ご了承下さい。カラー···ブラック系種類···マイクアルトサックス テナーサックスバリトンサックス ソプラノサックストランペット ホルン トロンボーンユーフォニウム チューバマイク 吹奏楽 ソロ ジャズ
http://narcologia.ru/goods/pompous851423.html
http://narcologia.ru/goods/navigate509830.html
http://narcologia.ru/goods/message131227.html
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