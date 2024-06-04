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川村壱馬 アクリルスタンドキーホルダー
商品番号 B61404057345
商品名

川村壱馬 アクリルスタンドキーホルダー
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️商品説明のご確認お願い致します。川村壱馬さんアクリルスタンドキーホルダーです(^-^)※定規は、サイズの参考までに載せました。⚠️数年前に居酒屋えぐざいるにて入手しました。新品・未開封ですが、初期キズ及び初期汚れ・スレなどがある場合がございます。袋は折れやシワなどがございます。少しでも気になる方はご遠慮ください。即購入⭕️(他の出品物との同封をご希望の場合は、ご購入前にコメントにてお知らせください。ご購入手続き後の同封はお受けできません。)※今のところ、値下げは考えておりません。※また、取り置きは不可です。【ゆうパケットポスト】にて発送予定です。※ポスト投函のため、集配されてから商品到着まで時間を要する場合がございます。
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