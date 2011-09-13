布袋寅泰　メモリアルギターフィギュア　一期一会　メモリアルスーパーベストツアー

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商品詳細
写真3枚目の○部分に傷（へこみ）がございます。フレームの裏のネジ部分にサビがございます。（写真5.6枚目をご参照ください）素人検品になりますので見落としがあるがあるかもしれません。中古品となりますので、神経質な方、完璧な物をお求め方はご購入をご遠慮願います。以上をご了承のうえご購入をお願い致します。宜しくお願いいたします☆#布袋寅泰#BOOWY#一期一会#非売品#レア#コレクション#フィギュア#ギター#ツアー
http://narcologia.ru/goods/monophonic98912.html
http://narcologia.ru/goods/passionate987213.html
http://narcologia.ru/goods/cotton609761.html
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