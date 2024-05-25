完璧 木板絵ゴッホアイリス すごい画伯模写 本物のように 肉筆保証 入手困難

完璧木板絵ゴッホアイリスすごい画伯模写本物のように肉筆保証入手困難【作品解説】完璧木板絵ゴッホひまわりすごい画伯模写本物のように肉筆保証入手困難【作品解説】作品名：アイリス制作年：1889年5月サイズ：67cm×97cm。色は年代感有る素人による写真の為、色や質感が多少違って見える事がございますがご了承ください。梱包はダンボール等環境を配慮し、リサイクルでさせて頂きます。苦しい点があるかと思いますが、丁寧な梱包を心がけておりますので、ご了承ください！



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