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商品詳細
ご覧頂いてありがとうございます。ゲゲゲの鬼太郎朱の盤です。30年前の商品です。劣化がみられます。インクのハゲや顔にシミがあります。軽いです。バンダイ 1986年と髪の毛の部分にあります。#ゲゲゲの鬼太郎#朱の盤#ソフビ#星野ひかり平成 で検索して頂くと平成の商品が見られます(^^)
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