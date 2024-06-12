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ゲゲゲの鬼太郎　朱の盤
商品番号 W89065288012
商品名

ゲゲゲの鬼太郎　朱の盤
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂いてありがとうございます。ゲゲゲの鬼太郎朱の盤です。30年前の商品です。劣化がみられます。インクのハゲや顔にシミがあります。軽いです。バンダイ　1986年と髪の毛の部分にあります。#ゲゲゲの鬼太郎#朱の盤#ソフビ#星野ひかり平成　で検索して頂くと平成の商品が見られます(^^)
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