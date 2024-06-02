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未使用大正琴(古賀政男)
商品番号 W99550467399
商品名

未使用大正琴(古賀政男)
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつ頃かわかりませんが母がいただいて未使用のまま保管していました。音が出るのは確認しました、ケースも綺麗なままです。他は画像で確認お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite782554.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric98645.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce956355.html

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