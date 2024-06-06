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電子ドラムセット　DD401J-DIY KIT Digital Drum Set
商品番号 P61360670126
商品名

電子ドラムセット　DD401J-DIY KIT Digital Drum Set
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 9,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電子ドラムです！説明書がないため、公式サイトの説明書を読んでいただき組み立てください！！組み立て済みで発送も可能ですが、その場合着払いとさせて頂きます！DD401J-DIYKITDigitalDrumSetMEDELI#MEDELI#DD401J_DIYKITDigitalDrumSet種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···スティック
http://narcologia.ru/goods/passionate723913.html
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