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イナズマイレブンGO レジェンドプレイヤー 霧野蘭丸 フィギュア 缶バッジ
商品番号 Q35849343950
商品名

イナズマイレブンGO レジェンドプレイヤー 霧野蘭丸 フィギュア 缶バッジ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イナズマイレブンGO霧野蘭丸のフィギュアです。箱に入れて保管していました。透明カバーはありません。霧野蘭丸くんと狩屋マサキくんの缶バッジ付きです。こちらは袋に入れたまま保管していました。素人保管になりますのでご理解いただけますと幸いです。また、初期キズ等あるかと思われますのでそちらもご了承下さい。#イナズマイレブンGO#霧野蘭丸#フィギュア
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