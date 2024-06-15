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仁清 羽子板 香合 御室窯 共布 共箱 茶道具 懐石道具 新品 未使用 です。
商品番号 V24131603798
商品名

仁清 羽子板 香合 御室窯 共布 共箱 茶道具 懐石道具 新品 未使用 です。
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仁清羽子板香合御室窯共布共箱茶道具懐石道具新品未使用です。サイズ：幅41×115ｍｍ高さ23ｍｍ.自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　香合　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　御室窯　仁清羽子板香合　香合　伝統工芸品　工芸品　希少　レア　ヴィンテージ　貴重品　入手困難　オブジェ　置物#御室窯#仁清_羽子板_香合#仁清羽子板香合#色絵#色絵香合#香合#茶道具#懐石道具#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...香合
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