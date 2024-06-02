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- 稲葉浩志 FULL/HALFトートバック 2015 ライブ ポーチ、ステッカー
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商品詳細
稲葉浩志FULL/HALFトート「KoshiInabaLive2016～enIII～」「Koshi Inaba Live 2016 ～enIII～」の公式グッズとなります。B'z稲葉さんのファンで購入し未使用未開封にて大切に保管していました。【商品詳細】サイズ：FULL時/約43.5×41×マチ12cm、HALF時/約25×41×マチ12cm素材：コットン他、2015EPICNIGITライブグッズポーチデコレーションステッカーどちらも未使用未開封品となります。写真も参考にご検討頂けたらと思います。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic815712.html
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