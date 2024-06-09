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ポケモン・光輪の超魔神フーパ
商品番号 P35255690899
商品名

ポケモン・光輪の超魔神フーパ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

ポケモン・ザ・ムービーXY【光輪の超魔神フーパ】の特典未開封です外袋に細かい傷、折れ目あります。中身のカードは素人判断にはなりますが白カケ、キズなどは見受けられない為、美品かと思います。（画像をご確認ください）小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご了承ください丁重に保管しておりますがトラブル防止の為(一律プレイ)になりますので、完美品をお求めの方はご購入をお控えください。すり替え等防止の為返品・返金はお受けしておりません、あらかじめご了承の上ご理解いただける方のみご購入をお願いします。フーパプロモ（155/XY-P）XYポケモンカードゲームXY映画公開記念劇場・ポケモンセンター限定「フーパのおでまし～！アルバムセット」ブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語パッケージ：シングルカード過度なお値下げ交渉はご遠慮下さい。フーパプロモ（157/XY-P）XY映画公開記念スペシャルパックフーパセブン＆アイ・ポケモンセンター限定ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語
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