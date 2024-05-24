懐石道具　輪島塗　木製縁高重　５段　光栄堂作　共箱

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商品詳細
種類...茶道具使用感のない縁高重です。使用感がありません。全体的に綺麗にしてます。共箱は桐材です。少しシミがあります。サイズ１段は16cmx16cmx5cm
http://narcologia.ru/goods/slide807187.html
http://narcologia.ru/goods/preference429238.html
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