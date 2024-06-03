リザードン VSTAR SAR ARS10 鑑定書付き

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商品詳細
自分で鑑定に出し、評価を頂いたものになります。ARS鑑定における最高評価のARS10を取得したカードです。画像にてご覧頂ける通りキズは見当たりません。画像の追加が必要な方はコメント欄よりお知らせください。※ホルダーや封入カードのコンディションを理由とするクレームはご対応致しかねますので、ご理解の上ご購入ください。※ご購入時は必ず写真を参考にしてください。カードの状態は鑑定会社の評価に基づくものとなりますので些細な傷など気になる神経質な方はご遠慮ください。即購入可
http://narcologia.ru/goods/cryptographic59837.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy930753.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford846973.html
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