カラマリ　まるくじ　アクスタ　岡崎

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商品詳細
Collar×Maliceカラーマリスカラマリまるくじ アクスタ岡崎契写真の1点になります。新品・未開封ですが個人で管理していたものになります、初期傷や汚れなど気になる方、神経質な方は購入を控えてください。値下げ不可即購入可
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