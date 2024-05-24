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ディズニー 40周年 モーメンツゴーラウンド ダッフィー 6点セット
商品番号 M91773067023
商品名

ディズニー 40周年 モーメンツゴーラウンド ダッフィー 6点セット
ブランド名 トウキョウディズニーリゾート
特別価格 税込 5,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーシー入園者限定モーメンツゴーラウンド　ダッフィー6点セットです。【セット内容】▪️ベース:ルミナスゴールド▪️モーメントパーツ:マイフレンドダッフィー▪️イヤーパーツ:ダッフィー▪️チャーム:ダッフィー▪️チェーン:ゴールド▪️クレイドル:ロイヤルタイプ未開封・未使用品ですが一度人の手に渡った物ですので、気になる方はご購入お控えください。お値下げご遠慮ください。よろしくお願いいたします。※こちらの不備以外による購入後のクレーム返品は対応致しかねますのでご理解の上ご購入をお願い致します。※人による確認のため、細心の注意は払っておりますが、傷、汚れ等の見落としはご容赦下さい。気になる方は購入お控え下さい。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。ディズニー東京ディズニーシーディズニーシーディズニー40周年40周年モーメンツゴーラウンドモーメンツミッキーミッキーマウスミニーミニーマウスダッフィーシェリーメイステラルージェラトーニクッキーアンオルメルリーナベルダッフィーアンドフレンズダッフィーグッズ
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