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【限定】Solid Bond 2ST LIMITED KEY-CASE ブラック
商品番号 L46399666424
商品名

【限定】Solid Bond 2ST LIMITED KEY-CASE ブラック
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,605 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SolidBond2STANNIVERSARYLIMITEDKEY-CASESolidBond2周年を記念した限定30個のキーケースです。イタリアの老舗タンナー（なめし革業者、1989年～）のYANKEE社製ブライドルレザー、トスカーナ地方の革の産地サンタクローチェで生産されたイタリアンレザーを使用。ブライドルレザーはロウワックスを塗り込み染み込ませ、革の繊維を引き締めて頑丈で耐久性に優れた革に加工した革です。白い粉が目立つ事がありますが、内部に染み込んだロウが表面に染み出す「ブルーム」と呼ばれるもので、ブライドルレザーの特徴となる現象です。使い込むほどに馴染み、美しい光沢へと変わるエイジングをお楽しみください。・6個の鍵を取付可能でホック1つで開閉可能。・ピックを3枚収納。・カードを収めるポケット付き。・本体にハトメが付いているので、カラビナやリール金具を取付可能。・日本製カラー···ブラックsolidbondwoodsticspizzaofdeathpizzaofdeathピザオブデスkenyokoyamakenyokoyamahi-standardハイスタsolidbondpizzaofdeathPizzaofdeath難波章浩横山健恒岡章NAMBA69KenYokoyamaBBQCHICKENSHi-STANDARD
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【限定】Solid Bond 2ST LIMITED KEY-CASE ブラック
生産完了品] Solid Bond 2ST ANNIVERSARY LIMITED KEY-CASE – SOLID BOND

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