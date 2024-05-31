【完全受注商品】JSF JESSE PHOTO TEE

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PROPS Management JSF 6TH ANIVV PROPS Management JSF 6TH ANIVV

2022年のJESSEの誕生日に合わせて販売された【完全予約商品】【希少商品】となります。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓品川区戸越にあるRIZEのフロントマンJESSEがプロデュースするプリントカスタムショップよりオンライン限定にて発売された半袖Tシャツになります。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓※ステッカー付き(4枚目)〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓Tシャツのプリントはステッカーと同じ写真が施されています。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓商品名【予約】PHOTOTEE-PORTRAIT-（COLOR：WHITE、SIZE：XXL）カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓※3日以内の発送予定ですがタイミングが合えば当日発送致します。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓JESSEJesseMcFaddin竹中 空人RIZE雷図JSFCLOUDLAND33グッズ種類...Tシャツ