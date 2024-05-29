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花入／松野龍司作／萩焼



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松野創平に関する記事一覧 | 萩焼屋Hagiyakiya ネットショップ



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種類···皿・鉢#角組皿#2枚#1対#松野龍司作#萩焼＊1枚の大きさ・横 約25cm・縦 約11.3cm作家 松野龍司 略歴1951年萩市生まれ1974年現在地に開窯1978年日本現代工芸美術展入選1979年日展入選以後５回1979年現代工芸美術中国会長賞1980年周南市「多田陶苑工芸ギャラリー」初個展1983年日本陶芸展 朝日陶芸展入選中日国際陶芸展入選1985年下関大丸第1回陶板展1986年日本現代工芸美術展 現代工芸賞 田部美術館大賞 茶の湯の造形展入選1987年現代工芸美術家協会会員に推挙紫水園陶壁「黎明」制作1990年ＰＩＰＩ５１０陶壁「時空創生」制作1991年中国電力創立40周年周年中国地方陶芸秀作展招待出品1992年住吉中学校陶壁「人」制作1993年現代工芸美術家協会会長賞1994年岐山小学校陶壁制作近鉄松下百貨店にて黒髪焼の世界展1995年周南市文化ゾーンシンボルモニュメント「風の起点」制作1997年朝日現代クラフト展招待出品 萩市教育文化奨励賞1998年なかとみ現代工芸美術館セラミックアートFuji国際ビエンナーレ招待出品（2002・2004）2000年萩ヨットレースのためのトロフィー制作開始2001年赤米にごり酒による「縄文秘酒」プロデュース 世界陶磁器EXPO大韓民国出品2003年陶板による心象風景画展「僕だけの月」展（ギャラリー ラ・セーヌ）・韓国慶尚南道晋州市にて井戸茶盌展招待出品・作品収蔵 ルイス・C-ティファニー庭園美術館現代工芸美術家協会本会員 山口日展会理事萩陶芸家協会理事2005年9月没萩1