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商品詳細
ドラゴンクエストのまとめ売りです(^^)クリアカラーヘッドホン、くねくね曲がるライト、ビッグクリアフィギュア（ラメバージョン）については、新品・未開封です(^ω^)その他2点のスライムタワー登場編（ももいろ三姉妹）、ビッグフィギュアスライムナイトは開封済である為、中古品である事をご了承ください(^^)人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア#プライズ#ドラゴンクエスト#スライム#スライムナイト
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