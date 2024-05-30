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ドラゴンクエストのまとめ売りです(^^)クリアカラーヘッドホン、くねくね曲がるライト、ビッグクリアフィギュア（ラメバージョン）については、新品・未開封です(^ω^)その他2点のスライムタワー登場編（ももいろ三姉妹）、ビッグフィギュアスライムナイトは開封済である為、中古品である事をご了承ください(^^)人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア#プライズ#ドラゴンクエスト#スライム#スライムナイト