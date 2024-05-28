進撃の巨人 anique リヴァイ まとめ売り

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◇アクリルブロック(開封済)◇アクリルスタンド(開封済)◇缶バッジ(開封済)◇スクリア(未開封)◇ポストカード3枚入り(未開封)◇クリアファイル(未開封)開封済のものに関しては暗所に飾り大切に扱っておりましたので大きな傷や汚れはないものの、気になる方はご購入をご遠慮下さい。他の出品してる商品とおまとめをご希望の場合、送料分お値引き致しますのでコメントからお声掛け下さい。