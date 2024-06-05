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ヤマハ　フルートYFL211S
商品番号 R61709909853
商品名

ヤマハ　フルートYFL211S
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

種類···フルートYAMAHAYFL211SEメカ付き音出し確認済み長期保管品小キズありくすみ、細かいプツプツあり練習用にいかがでしょうか。値下げ不可即購入歓迎
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