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淡々斎好 徒然棚 裏千家 棚物 茶道具 業平棚 c669
商品番号 C81623667248
商品名

淡々斎好 徒然棚 裏千家 棚物 茶道具 業平棚 c669
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

淡々斎好徒然棚です。天板の下に袋棚がついた徒然棚。業平棚とも言われますね。横約46.8cm　高約51.2cm　奥行約38.4cm古いものですので棚物というお道具の特性上経年使用保管による、キズ・アタリ・スレ・汚れシミ等がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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