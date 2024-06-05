淡々斎好徒然棚です。天板の下に袋棚がついた徒然棚。業平棚とも言われますね。横約46.8cm 高約51.2cm 奥行約38.4cm古いものですので棚物というお道具の特性上経年使用保管による、キズ・アタリ・スレ・汚れシミ等がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



淡々斎好 徒然棚 裏千家 棚物 茶道具 業平棚 c669 - 漆芸



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茶道のお稽古 vol.46【徒然棚】貴人清次 | 季節を愛でる



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