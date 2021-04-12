ロジクール G Blue Yeti X

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商品詳細
半年ほど前に購入しマイク買い替えのため出品致しました。ゲームチャットに使用していました。動作問題なしです。※神経質な方は購入をお控えください。・箱無し・マイク本体・マイクスタンド用ショックマウント（BlueYetiX用）【注意】USBケーブルは付属しておりません。カラー···ブラック種類···マイク
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