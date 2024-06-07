値下　模造刀　沖田総司　菊一文字　模擬刀　新選組一番隊組長 沖田総司拵え菊一文字

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頂き物ですが出品します！！こちらの商品のみお値下げ不可です！ご購入の前にお一つコメントでお知らせをよろしくお願いいたします。居合刀対応：×種類···模造刀・模擬刀自宅保管になりますがどなたか気に入って使っていただける方にお譲りいたします。神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止の為返品、返金は行なっていませんのでご了承ください。ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄からお知らせください。よろしくお願いいたします。