カホン　ショルダーカホン

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ちょっとしたセッションやキャンプに持って行くにも気軽に使えます。7〜8年前に購入とうとうリズム感が身に付かなかったので使ってもらえる方へ友澤木工株式会社参考価格 10,780円サイズ 29.5ｘ40ｘ10.5㎝打面：シナ合板本体：広葉樹合板ショルダーストラップ：ポリエステルスナッピー：ワイヤー20本ｘ2カ所ポリ栓 ｘ1（打面の反対側につけます）側面下部に少しすれた様な後があります（写真7.8枚目）。ストラップはエンドピンにつけたままにしていたのでクセがついています。