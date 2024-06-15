☆大特価☆ 白ルギア ルギアVstarガチ構築 ジムバトル優勝構築済みデッキ

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トラブル防止の為、プレイ用でお願い致します折れ対策をした上で発送致します即日発送可能実際に発送するカードは画像4枚目のカードです。レギュレーションE〜Gのカードで組んであるのでこのままジムバトルなどに出られます。ジムバトルで優勝したことあるガチ構築済みデッキです白ルギアデッキルギアv4枚ルギアvstar3枚アーケオス４枚カビゴン3枚ネオラントv2枚アヤシシv1枚ドラピオンv1枚ミュウex1枚レントラー１枚ネストボール２枚スーパーボール4枚ハイパーボール4枚勇気のお守り2枚崩れたスタジアム1枚テーブルシティ2枚ジャッジマン2枚博士の研究4枚ボスの指令3枚セレナ1枚ヒガナの決意1枚崩れたスタジアム1枚テーブルシティ2枚ジェットエネルギー2枚ダブルターボエネルギー4枚vガードエネルギー2枚セラピーエネルギー2枚ラッキーエネルギー2枚リゲインエネルギー2枚ポケモンカードポケカ汎用構築済みデッキルギアchr#ジムバトルガチ構成デッキ