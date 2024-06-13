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- ポケモンカード EX 2011-2017 キラレア\n17枚セット まとめ売り
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商品詳細
ポケモンカード EX 2011-2017キラレア17枚セット まとめ売り状態様々ですが、古い物ですので基本カケや傷があります。最上段の4枚は特に状態が悪いです。画像を良くご覧になって下さい。プレイ用でお願いします。他にも出品していますので合わせてどうぞ折れ、濡れ対策をして発送します。すり替え防止の為、購入後の返品返金は不可です。#コロッケのポケカポケットモンスターポケモンポケカPokémonTradingCardGame
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