P』【割引】♢茶道具♢人間国宝 高橋敬典 亀甲地紋釜 釜鐶付 共箱 ④ ...

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数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢茶道具人間国宝高橋敬典亀甲地紋釜釜鐶付共箱六角形の亀甲の内側に羽を広げた鶴がいる吉祥紋様が印象的なお品物です。内側に錆がみられますが、割れ等目立った大きな傷みなし。寸法直径約23cm×高さ約19.5cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の釜一覧#その他Peace出品の茶道具一覧