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スヌーピー　キーホルダー　まとめ売り　レトロ
商品番号 W36066075482
商品名

スヌーピー　キーホルダー　まとめ売り　レトロ
ブランド名 スヌーピー
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。昔集めていた、スヌーピーのキーホルダーです。全部で6個あります。未使用ですが、袋から出してあるのが2つあります。ウッドペッカーの気球のキーホルダーに少し汚れがあります。袋入りの、袋が破れていたり、汚れています。長期自宅保管品ですので、ご理解ある方のみのご購入をお願いします。レトロヴィンテージアンティーク
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