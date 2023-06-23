スヌーピー　キーホルダー　まとめ売り　レトロ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。昔集めていた、スヌーピーのキーホルダーです。全部で6個あります。未使用ですが、袋から出してあるのが2つあります。ウッドペッカーの気球のキーホルダーに少し汚れがあります。袋入りの、袋が破れていたり、汚れています。長期自宅保管品ですので、ご理解ある方のみのご購入をお願いします。レトロヴィンテージアンティーク
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http://narcologia.ru/goods/passionate304513.html
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