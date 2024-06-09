インドネシア　民族楽器 　カリンバ　親指ピアノ　ハンドオルゴール　レトロ

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カリンバの演奏方法やチューニング - TIRAKITA.COM

インドネシア 民族楽器 カリンバ Kalimba 親指ピアノ ハンドオルゴール レトロピアノの原型とも考えられることから「親指ピアノ」とも呼ばれるように、両手の親指で弾いて演奏すると、とても素朴な郷愁感のある音がします。ペンチや金槌などを使い、ご自身の好みの音階にチューニング可能です。商品に興味を持っていただき、大変ありがとうございます。中古品ですので汚れや傷がございます。神経質な方はご遠慮下さい。商品は宅急便コンパクト専用BOXでお送り致します。何卒よろしくお願い致します。#アンティーク#ヴィンテージ#骨董品#レア#装飾#希少#レトロ#コレクター#バリ #バリ島 #アフリカ#カンボジア #タイ #東南アジア #フィリピン #メキシコ #インドネシア #ジャカルタ#民族#アート#置物#アジアン雑貨#民芸品#バリ風#ナチュラル#アジアン#エキゾチック#民族楽器#伝統#ジンバブエ#ムビラ#ショナ民族#タンザニア#サムピアノ#ハンドオルゴール